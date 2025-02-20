شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تبتسم للزمالك أمام الأهلى في كأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 20 فبراير 2020 توج فريق الزمالك بطلا للسوبر المحلى بعد الفوز على الغريم التقليدى النادي الأهلي بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية.

انتهى السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى شهدت تفوق الزمالك، حيث أحرز الأبيض 4 ركلات عن طريق محمود علاء، وفرجاني ساسي، وطارق حامد وعبد الله جمعة فيما أهدر أشرف بن شرقى، بينما أحرز الأهلي 3 ركلات عن طريق على معلول، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وأهدر محمد هانى وبادجى.

الزمالك خاض السوبر أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافى، خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من : محمد عواد ، محمد عبد السلام، محمد أوناجم، مصطفي فتحي، شيكابالا، عبد الله جمعة، إمام عاشور.

وخاض الأهلي مباراة السوبر أمام الزمالك بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من: شريف أكرامى – أيمن أشرف - محمود متولى – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين وعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، وتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".