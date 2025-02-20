شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب 2005 يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الخميس، المعسكر المغلق لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامه نبيه، استعدادا لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية لمنتخبات تحت 20 سنة والتي تستضيفها كوت ديفوار في أبريل المقبل.

يأتي هذا المعسكر للقوام الأساسي للمنتخب بعد 24 ساعة فقط من نهاية المعسكر التجريبي الذى أقيم بمشروع الهدف لمدة 3 أيام، لاختبار أفضل العناصر التي تمثل المنتخب في الفترة المقبل، حيث تواجد في المعسكر 27 لاعبا سيتم انتقاء أفضل المواهب لضمها لقوام المنتخب الرئيسي.

ويتواجد منتخب مصر ببطولة افريقيا في مجموعة تضم كلًا من؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).