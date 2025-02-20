شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يواجه زامبيا اليوم في ثانى وديات معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

يواجه مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مدربه أحمد الكاس، في الخامسة مساء اليوم الخميس، نظيره الزامبي، ضمن مواجهات دورة المغرب الودية التي يشارك فيها ناشئو الفراعنة رفقة المغرب والسنغال وزامبيا.

وواجه منتخب الناشئين في مباراته الودية الأولى نظيره المغربي ضمن منافسات الدورة الودية المقامة في الرباط استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

ووصلت بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب ظهر الأحد الماضي استعدادا لخوض الدورة التي تضم منتخبات مصر والمغرب والسنغال وزامبيا ويترأس البعثة مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.



وضمت قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة: بلال عطية، حمزة الدجوى، فارس فخري، عمر عبد العزيز، أنس رشدي، سيف رفعت، علي بسيوني، أدهم فريد، آدم محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبد العزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبد الرحمن أبو اليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.