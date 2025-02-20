شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعداداً للقمة وكولر يُكثّف جلسته مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة، ويُكثّف مارسيل كولر جلساته ومحاضراته مع لاعبي الفريق من أجل توجيه النصائح الفنية للاعبين من أجل تجهيزهم فنياً وذهنياً لمباراة السبت المرتقبة التي ستقام في السابعة مساءً بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

هذا وفرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، سرية تامة على مران الفريق، ورفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.