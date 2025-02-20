شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حراسة المرمى يثير حيرة بيسيرو قبل مواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يسود انقسام داخل الجهاز الفنى للزمالك بشأن حارس الزمالك الأساسي فى مباراة القمة امام الأهلى المقرر لها السبت ، فى بطولة الدورى، خاصة بعد قناعة نونو جاكينتو مدرب حراس المرمى بمحمد صبحى فى الوقت الذى يؤدى فيه محمد عواد بصورة طيبة مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمر فى المران الختامى غداً الجمعة.

ويستعيد الزمالك خدمات محمد عواد، بعد الايقاف الذى تغيب بسببه عن مباراة الفريق الماضية امام بتروجت، لتراكم الانذارات.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد أن حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى مثلها، وبفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب الوصافة الذى جمع 32 نقطة، بالفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 5 مواجهات أخرى.