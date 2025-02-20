شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد أشرف داري لقيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الاستعانة بالمغربي أشرف داري مدافع الفريق في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وعاد أشرف داري للمشاركة مع الأهلي في الدقائق الأخيرة من مباراة الإسماعيلي الأحد الماضي على ملعب برج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد غياب فترة طويلة للإصابة، حيث شارك في الدقيقة 76 بدلاً من رامي ربيعة.

وتعرض أشرف داري للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة سموحة التي أقيمت يوم 7 يناير الماضي في الجولة المؤجلة من الجولة الخامسة لمنافسات بطولة الدوري المصري، وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.