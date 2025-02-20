شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 - 2 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها شيكابالا يغيب عن الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة، والزمالك يطلب ارتداء الزى الأسود فى مواجهة الأهلى بالدورى

الزمالك يطلب ارتداء الزى الأسود فى مواجهة الأهلي بقمة الدورى

يجهز نادي الزمالك لارتداء الزي البديل "الأسود" خلال مواجهة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا يغيب عن الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى

يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عن صفوف القلعة البيضاء في مباراة القمة أمام الأهلى في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

كولر يتحفظ على ضم طاهر محمد طاهر لقائمة الأهلي أمام الزمالك

أبدى مارسيل كولر المدير الفني تحفّظه على ضم طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لقائمة مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

تعرف على جميع قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، في اجتماعه اليوم عدد من القرارات الهامة منها ما يتعلق بالمنتخبات الوطنية ومنها ما يخص التحكيم.

اتحاد الكرة يقرر تعيين وائل رياض مديراً فنياً لمنتخب المحليين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة قرار تعيين وائل رياض مديرًا فنياً لمنتخب مصر للمحليين .

6 أندية تنضم لقائمة "أطول سلسلة بلا انتصار" فى الدورى.. إنبى الأكثر

ابتعدت 6 أندية عن سكة الانتصارات خلال المباريات الماضية فى بطولة الدورى، الأمر الذى تسبب فى تراجعهم فى جدول ترتيب المسابقة وأصبحت أمورهم صعبة.

حماده الشربيني رئيساً لبعثة منتخب مصر الأول أمام إثيوبيا

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة ،تكليف حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

"العمل لا يتوقف في مشورع القرن".. الأهلى يواصل الحفر فى الاستاد الجديد

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لأعمال الحفر في استاد النادي بفرع الشيخ زايد بعد الإعلان عن إنشاء النادي خلال الإحتفالية الكُبرى التي أقيمت الجمعة الماضية بالأقصر، وعلقت الصفحة على الفيديو بعبارة:" العمل لايتوقف في استاد الأهلي" .

الأهلي يُكلّف سمير عدلي بحضور قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في قطر

كلّف النادي الأهلي، سمير عدلي المدير الإداري للنادي بالسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب كأس الكونفدرالية .

أحمد عادل عبد المنعم وبيومى يقتربان من تدعيم الإسماعيلى أمام المصرى

اقترب الثنائى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى لاعبى فريق الإسماعيلى، من تدعيم الدراويش أمام المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدورى.

كريم حافظ: كوبر ظلمني.. وإعلان قائمة مونديال 2018 كان الأسوأ في حياتي

كشف كريم حافظ لاعب بيراميدز، أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر هو أحد أفضل المدربين الذي لعب تحت قيادتهم والأقرب إلى قلبه لكنه أيضا هو المدرب الذي ظلمه.

ميدو وحازم يرفضان تقاضى راتباً من الزمالك بعد عملهما بلجنة التخطيط

رفض أحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوا لجنة التخطيط بنادى الزمالك تقاضي راتباً شهرياً من النادى الأبيض مقابل عملهما.