شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى اتحاد الكرة لـ"الخليج 365": حتى الآن لم يتحدد جنسية حكم قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة أنه حتى الآن لم يتم تحديد جنسية حكم القمة 129 بين الأهلي والزمالك والمحدد لها في السابعة مساء السبت المقبل 22 فبراير 2025 باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر دوري نايل، رغم أنه لم يتبق على موعد اللقاء إلا 72 ساعة فقط.

وأضاف المصدر أن اللجنة خاطبت أكثر من 8 اتحادات أوروبية جاء أبرزها إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمجر وبولندا، من أجل اختيار طاقم حكام مميز لإدارة اللقاء المرتقب بين القطبين.

وتابع المصدر أنه تم استبعد الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وذلك حرصا على الشفافية والحيادية.

وأقام اتحاد الكرة ورشة للتطوير التحكيم فى إطار سياسة المجلس الحالي برئاسة هاني أبو ريدة لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم، والتي شهدت ورشة عمل لمدة 48 ساعة أقيمت بالمركز القومي للمنتخبات بحضور السويسري مسيمو بوساكا المدير الفنى للجنة الحكام بالفيفا والكولومبى أوسكار رويز المحاضر الدولي، بالإضافة إلى لجنة الحكام الرئيسية.