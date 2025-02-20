شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 19 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 - 2 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها رابطة الأندية تعتمد ألوان تيشرتات مواجهة الأهلى والزمالك، كولر يتحفظ على ضم طاهر محمد طاهر لقائمة الأهلى أمام الزمالك، واتحاد الكرة يقرر تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب المحليين.

رابطة الأندية تعتمد ألوان تيشرتات مواجهة الأهلى والزمالك.. (مستند)

أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة مسئولي فريقى الأهلى والزمالك بالزى الخاص لكل منهما في مواجهة القمة المقبلة يوم السبت المقبل. ويرتدى الأهلى التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما الزمالك يرتدى الزى الأسود كاملا.

تعرف على جميع قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، في اجتماعه اليوم عدد من القرارات الهامة منها ما يتعلق بالمنتخبات الوطنية ومنها ما يخص التحكيم.

اتحاد الكرة يقرر تعيين وائل رياض مديراً فنياً لمنتخب المحليين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة قرار تعيين وائل رياض مديرًا فنياً لمنتخب مصر للمحليين .

حماده الشربيني رئيساً لبعثة منتخب مصر الأول أمام إثيوبيا

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة ،تكليف حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

الأهلي يُكلّف سمير عدلي بحضور قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في قطر

كلّف النادي الأهلي، سمير عدلي المدير الإداري للنادي بالسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب كأس الكونفدرالية .

كريم حافظ: كوبر ظلمني.. وإعلان قائمة مونديال 2018 كان الأسوأ في حياتي

كشف كريم حافظ لاعب بيراميدز، أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر هو أحد أفضل المدربين الذي لعب تحت قيادتهم والأقرب إلى قلبه لكنه أيضا هو المدرب الذي ظلمه.

ميدو وحازم يرفضان تقاضى راتباً من الزمالك بعد عملهما بلجنة التخطيط

رفض أحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوا لجنة التخطيط بنادى الزمالك تقاضي راتباً شهرياً من النادى الأبيض مقابل عملهما.