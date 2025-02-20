شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: الزمالك ليس فى أفضل حالاته قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

يرى نادر السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق الزمالك ليس في أفضل حالاته قبل لقاء قمة السبت المقبل بالدوري الممتاز أمام الأهلي في استاد القاهرة.

وقال السيد في تصريح لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبر الجواد، ويذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن محمد عواد الأقرب من حيث الجاهزية لحراسة عرين الزمالك في القمة، مشيرا إلى أن بيسيرو يجب أن يلعب في حدود المتاح وفقا لإمكانيات الفريق خلال هذه الفترة.

ويدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى في ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات ولم يتعرض لأى هزيمة، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.