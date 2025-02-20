شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 – 2 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 – 2 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، شيكابالا يغيب عن الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى.

شيكابالا يغيب عن الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى

يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عن صفوف القلعة البيضاء في مباراة القمة أمام الأهلى في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

مصطفى شلبى يقترب من المشاركة مع الزمالك في القمة

اقترب مصطفى شلبى لاعب الزمالك من المشاركة مع الفريق الأبيض في مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دوري Nile".

ثلاثي الزمالك ولاعب المصري يقودون التشكيل المثالي لمجموعات الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأربعاء، عن التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات بطولة الكونفدرالية، والتي أختتمت منافساتها خلال شهر يناير الماضي.

ميدو وحازم يرفضان تقاضى راتباً من الزمالك بعد عملهما بلجنة التخطيط

رفض أحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوا لجنة التخطيط بنادى الزمالك تقاضي راتباً شهرياً من النادى الأبيض مقابل عملهما.

رابطة الأندية تعتمد ألوان تيشرتات مواجهة الأهلى والزمالك.. (مستند)

أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة مسئولي فريقى الأهلى والزمالك بالزى الخاص لكل منهما في مواجهة القمة المقبلة يوم السبت المقبل. ويرتدى الأهلى التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما الزمالك يرتدى الزى الأسود كاملا.