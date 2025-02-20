شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: أتمنى مشاركة بن شرقى فى لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

تمنى أحمد فتحى نجم الأهلي وبيراميدز السابق مشاركة المغربى أشرف بن شرقي مع الأهلي أمام الزمالك في قمة السبت المقبل بالدوري الممتاز.

وقال فتحي في تصريح لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبر الجواد، والذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن طريقة الثلاث مدافعين تناسب تحركات كريم الدبيس فى الأهلي.

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى في ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات ولم يتعرض لأى هزيمة وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، فى المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.