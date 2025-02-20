شكرا لقرائتكم خبر عن الشطرنج ينظم بطولة مصر الدولية فى نسختها الأولى بمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصرى للشطرنج برئاسة مختار عمارة النسخة الأولى من بطولة "أبطال مصر الدولية" للشطرنج السريع تحت إشراف ابراهيم حفنى رئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة.

وتنطلق الفعاليات فى الواحدة ظهر السبت 22 فبرابر بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة (مركز شباب الجزيرة) تحت مظلة الاتحاد الدولى للشطرنج وفق النظام السويسرى من 9 جولات وتُحتسب لكل لاعب 10 دقائق مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة (Delay) كزمن كامل للمباراه الواحدة.

البطولة مفتوحة لجميع اللاعبين واللاعبات على مستوى الجمهورية برسوم اشتراك قدرها 300 جنيه، فيما يتم تخفيضها إلى 150 جنيهًا للرواد فوق 60 عامًا وذوى الهمم. ومحددة بعدد 300 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الجمهورية مع اعتماد تصنيفها دوليًا وفق لوائح الاتحاد الدولى للشطرنج.

وقد تم رصد جوائز قيمة للبطولة للترتيب العام والفئات بإجمالى 40 ألف جنيه موزعة على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، حيث يحصل البطل على 5000 جنيه وكأس البطولة وميدالية ذهبية، فيما تتدرج الجوائز حتى المركز العاشر الذى ينال 1000 جنيه، بالإضافة للجوائز الخاصة لفئات الرواد فوق 60 عامًا والسيدات وذوى الهمم إضافة إلى الناشئين فى مختلف الفئات العمرية من 10 إلى 18 عامًا.

ومن جانبه صرح محمد عزت رئيس اللجنة الفنية للاتحاد أنه من المخطط إقامة البطولة من عدة نسخ، ليتأهل بطل كل نسخة إلى تصفيات خاصة مع اللاعبين أصحاب التقييمات العالية فى الشطرنج السريع والخاطف، ليحصل الفائز فيها على مقعد فى بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف المقرر إقامتها فى قطر 2025.

وأضاف أنه فى حالة تكرار بطل فى أكثر من نسخة يتأهل المركز التالى له وبذلك يكون هناك متاهل جديد من كل بطولة لتلك التصفيات.