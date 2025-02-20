شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال المطروحى يوضح أسباب خسارة نقاط مباراته أمام كوم حمادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مسئولو الهلال المطروحى الذى ينافس بالمجموعة السادسة بالقسم الثانى ب استياءهم الشديد، مما حصل لحافلة الفريق اليوم التي تعطلت أثناء ذهابها لمباراة كوم حمادة بالدورى والتي أدت لعدم وصول الفريق في موعده.

وأكد مصدر مسئولو داخل النادى أن الجهاز الفني كان يعتمد على اللعب بفريق من شباب النادى بعدما استغنى الفريق على لاعبيه الكبار من أجل أن يشاركوا مع فرق أخرى بدورى المحترفين حتى يستفيدوا أكبر استفادة، خاصة أن الفريق المطروحى ضمن بقاءه فى الدورى وخرج من المنافسة على الصعود.

وأضاف نفس المصدر أنه يعلم قرار اتحاد الكرة باعتماد نتيجة اللقاء لصالح كوم حمادة بثلاث أهداف مقابل لا شىء، إلا أنهم يرغبون في توضيح وجهة نظرهم أمام جماهيرهم العاشقة للفريق وحتى لا يتهمهم البعض بالتقصير.