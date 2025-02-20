شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض عرض الزمالك ويتمسك بالحصول على الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك عرض مسئولي النادى الأبيض، لفسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين بعد رحيله عن الفريق وتولى البرتغالى جوزيه بيسيرو المهمة بدلاً منه.

وأكد مصدر بالزمالك لـ ”الخليج 365” أن جروس رفض أي عروض قدمها له مسئولو القلعة البيضاء لفسخ عقده، مؤكداً أن المدرب يعاند مع مسئولي النادى ويتمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملاً في عقده والمقدر براتب شهرين ما يوازى 170 ألف دولار.

ووجه مسئولو نادى الزمالك الشكر للسويسري كريستيان جروس بعد فترة قليلة قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض وتعيين البرتغالى جوزيه بيسيرو بدلاً منه.

وكان المجلس استعرض تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناءً عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون مع تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية.

وقرر مجلس الإدارة بعد ترشيح وتوصية لجنة التخطيط الرياضي لعدد من السير الذاتية للمدُربين، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب بورتو وسبورتنج لشبونة الأسبق مديراً فنياً للزمالك لمدة موسم ونصف، بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي كونه المُناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظراً لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة مع العديد من الأندية والمنتخبات.