شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلي اليوم الأربعاء 19 – 2 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 19 – 2 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها شد فى السمانة يُهدد بغياب أفشة عن الأهلي فى مباراة الزمالك.

شد فى السمانة يُهدد بغياب أفشة عن الأهلي فى مباراة الزمالك

تعرض محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي لإصابة بشد في السمانة يغيب بسببها بنسبة كبيرة للغاية عن مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة.

محمد هاني يهزم أكرم توفيق في صراع الجبهة اليُمنى بالأهلي قبل لقاء الزمالك

إزدادات حظوظ محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في المشاركة أساسياً أمام الزمالك في مباراة القمة المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

مران الأهلي استعدادا للزمالك بالدوري.. محاضرة كولر وجلسات خاصة مع اللاعبين

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم،الأربعاء، بملعب التتش مرانه الثاني استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

"العمل لا يتوقف في مشروع القرن".. الأهلى يواصل الحفر فى الاستاد الجديد

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لأعمال الحفر في استاد النادي بفرع الشيخ زايد بعد الإعلان عن إنشاء النادي خلال الإحتفالية الكُبرى التي أقيمت الجمعة الماضية بالأقصر، وعلقت الصفحة على الفيديو بعبارة:" العمل لايتوقف في استاد الأهلي"

رابطة الأندية تعتمد ألوان تيشرتات مواجهة الأهلى والزمالك.. (مستند)

أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة مسئولي فريقى الأهلى والزمالك بالزى الخاص لكل منهما في مواجهة القمة المقبلة يوم السبت المقبل. ويرتدى الأهلى التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما الزمالك يرتدى الزى الأسود كاملا.