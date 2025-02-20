شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين تحت 17 سنة يختتم استعداداته لمواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

اختتم منتخب الناشئين تحت 17 سنة استعداداته لمواجهة منتخب زامبيا في السادسة مساء غد الخميس، ضمن منافسات البطولة الودية التي يشارك بها المنتخب المصري، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر تحت 17 سنة مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها أمس الثلاثاء، ضمن منافسات البطولة الودية.

وعلى هامش المران، التقى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة نظيره نبيل باها المدير الفني لمنتخب المغرب، وتبادلا الحديث عن الاستفادة الفنية من مواجهة الأمس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين المصري تحت 17 سنة التي أعلنها أحمد الكاس كل من: بلال عطية، حمزة الدجوي، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبد العزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبدالرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

ويخوض المنتخب مباراته الثانية غدا الخميس 20 فبراير عندما يواجه منتخب زامبيا في تمام الساعة الخامسة مساء في لقاء ينتظر أن يكون حافلًا بالندية والإثارة.

ويختتم المنتخب مواجهاته الودية في المعسكر المغربي بمواجهة منتخب السنغال يوم السبت 22 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء في مباراة تمثل اختبارًا قويًا للاعبين قبل العودة إلى القاهرة.

وتقام جميع المباريات الثلاث في العاصمة المغربية الرباط حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال هذه التجارب لتجهيز اللاعبين ورفع مستوى التجانس بينهم قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.