شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعتمد ألوان تيشرتات مواجهة الأهلى والزمالك.. (مستند) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة مسئولي فريقى الأهلى والزمالك بالزى الخاص لكل منهما في مواجهة القمة المقبلة يوم السبت المقبل. ويرتدى الأهلى التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما الزمالك يرتدى الزى الأسود كاملا.

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى في ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات ولم يتعرض لأى هزيمة وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.