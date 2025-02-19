الامارات | الشعفار: مستقبل ليما وكايو في الوصل غير مُقلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أحمد الشعفار، بأداء «الإمبراطور» أمام الهلال السعودي، على الرغم من خسارة الفريق بهدفين دون رد، أول من أمس، في ختام مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا (النخبة)، بينما تحدث عن مستقبل الثنائي التاريخي في «الأصفر»، فابيو ليما وكايو كانيدو، مؤكداً أن النادي لا يشعر بالقلق على مستقبلهما في زعبيل.

وقال الشعفار لـ«الإمارات اليوم» إن مسألة بقاء ليما مع الوصل محسومة بتجديد عقده، موضحاً: «سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وجّه بتجديد عقد فابيو ليما، حيث إنه من العناصر الأساسية التي تعتبر من ركائز فريق الكرة في النادي».

وأضاف: «الأمر نفسه بالنسبة إلى كايو كانيدو، لكن حالياً ليس الوقت مناسباً للحديث عن تجديد عقود اللاعبين، خصوصاً أننا في أهم مرحلة في الموسم، ومن المبكر التفكير في هذا الملف، ولدينا العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات».

وتحدث أحمد الشعفار عن تأهل الوصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد احتلاله المركز الخامس، وملاقاته السد القطري، وقال: «سنخوض مباراة صعبة أمام منافس قوي، حيث إن جميع مباريات ثمن النهائي لن تكون سهلة».

وواصل: «الفريق لعب مباراة قوية أمام الهلال السعودي، الذي يعد من أقوى الفرق في قارة آسيا، ومن أبرز المرشحين لنيل اللقب».

وتابع: «الوصل قدم مستوى جيداً، وكانت لديه فرصة لإحراز أكثر من هدف في أول 30 دقيقة، ولكن لم يحالفنا التوفيق، وبشكل عام سعداء بمستوى اللاعبين».

أما بالنسبة إلى ضغط المباريات في المرحلة المقبلة، فقال: «الوصل لعب مباراة في الدوري قبل أربعة أيام من مواجهة الهلال، ثم سيلعب بعد ثلاثة أيام، وهذا شيء طبيعي، ويجب أن نتعود على ضغط المباريات».

وأشار إلى أن جمهور الوصل يلعب دوراً كبيراً في ظهور الفريق بشكل جيد، ولا يحتاج إلى دعوة لمساندة اللاعبين، وقال: «جمهور الوصل لا أخاف عليه، ولا يحتاج إلى دعوة، وجمهور كرة الإمارات بشكل عام، خصوصاً أننا نمثل الدولة في البطولة القارية، ونعلم صعوبة المرحلة المقبلة».

يذكر أن الوصل أنهى مرحلة الدوري في المركز الخامس على لائحة ترتيب أندية غرب آسيا برصيد 11 نقطة، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاث مباريات.

وسيلعب «الإمبراطور» مع السد القطري في دور الـ16، الذي سيشهد ثلاث مباريات أخرى، تجمع الهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي، والأهلي السعودي مع الريان القطري، والنصر السعودي مع الاستقلال الإيراني.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة مباريات الذهاب يومي الثالث والرابع من مارس المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يومَي 10 و11 من الشهر نفسه.

وعقب انتهاء مباريات ثمن النهائي، ستقام قرعة بين الأندية الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي في 17 مارس، إذ تتأهل أربعة أندية من غرب آسيا، والعدد نفسه من شرق آسيا، وأكد الاتحاد القاري أن القرعة ستكون موجهة في دور الثمانية بأن تشهد المباريات الأربع مواجهة فريق من الغرب مع نظيره من الشرق، بينما من المقرر أن تقام المباريات الحاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة وهي دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي في مدينة جدة في الفترة من 25 أبريل إلى الثالث من مايو المقبلين.