صلاح سقط أمام ريال مدريد 7 مرات.. فهل يثأر له مرموش الليلة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: ملايين العيون سوف تكون شاخصة الليلة (الأربعاء) صوب ملعب سنتياغو برنابيو بمدريد لمتابعة موقعة ريال مدريد أمام مان سيتي في "إياب" الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي تنطلق الساعة 11:00 مساءً بتوقت السعودية.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي بملعب "الاتحاد" انتهت بفوز الريال بنتيجة 3 – 2، حيث جاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق كيليان مبابي ودياز وبيلينغجهام، بينما جاءت ثنائية مانشستر سيتي بواسطة هالاند.

مرموش.. هل يبصم أفضل من صلاح؟

النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لا يملك سجلاً جيداً أمام العملاق الإسباني، فقد خاض أمام الريال 9 مباريات، خسر في 7 مواجهات، وحقق مع فريقه التعادل في مباراة، والفوز في مباراة واحدة، وسجل ثنائية، مما يجعل الأنظار معلقة الليلة بالنجم المصري عمر مرموش لمعرفة ماذا سيفعل في هذه المواجهة الكبيرة، والتي تعد بمثابة اختيار حقيقي لقوة الشخصية، والقدرة على الظهور بصورة جيدة في التحديات الكبيرة.

كما تتعلق أنظار الملايين في مصر والعالم العربي بالنجم الجديد مرموش، لمعرفة ما إذا كان يملك المقدرة على تسجيل بصمة أفضل من مواطنه صلاح أمام عمالقة مدريد.

خاصة أن مرموش يملك المعنويات العالية بعد تألقه في المباراة الماضية للسيتي في بطولة الدوري الانكليزي، بتسجيله ثلاثية (هاتريك)، مما يجعل آمال عشاق السيتي معلقة عليه وعلى رفيقه الهجومي هالاند لقيادة الفريق الانكليزي لعبور الحاجز الملكي والتأهل لدور الـ16، وهي مهمة ثقيلة في ظل خبرات الريال القارية، وأفصلية تقدمه في ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي.

حرب التصريحات المتواضعة

بدوره رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، معتبراً أنه يقلل عمداً من حظوظ الفريق الإنكليزي في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب نظيره الإسباني حامل اللقب.

وبعد فوز سيتي الكاسح على نيوكاسل برباعية نظيفة السبت في الدوري، قال غوارديولا مدرب السيتي إن فريقه يملك حظوظا بنسبة "1 في المئة" للتأهل على حساب البطل 15 مرة.

وردّ أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قائلاً "هو لا يعتقد ذلك حقاً، غداً سأطرح عليه السؤال قبل المباراة: +هل تعتقد حقاً أن لديك فرصة بنسبة 1 في المئة؟+". وأضاف "هو يعلم جيداً أن لديهم فرصة أكبر من ذلك... نحن لا نعتقد أن لدينا فرصة بنسبة 99 في المئة".

وتابع المدرب الفذ "نعتقد أن لدينا أفضلية صغيرة يجب أن نستغلها، ونحاول لعب المباراة بالطريقة عينها التي خضنا بها الذهاب والتي سارت بشكل جيد".

وأكّد الإيطالي أن مدافعه الألماني أنتونيو روديغر جاهز للمشاركة أساسياً بعد تعافيه من الإصابة، لكن لوكاس فاسكيز سيكون على مقاعد الاحتياط.