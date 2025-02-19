دورة دبي: إقصاء سابالينكا وباوليني حاملة اللقب وبيغولا وتأهُل شفيونتيك إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - دبي : خرجت البيلاروسية المصنفة أولى أرينا سابالينكا من الدور ثمن النهائي لدورة دبي للألف نقطة في كرة المضرب، بخسارتها أمام الدنماركية كلارا تاوسون الثامنة والثلاثين 3 6 و2 6 الأربعاء.

وخسرت سابالينكا المجموعة الأولى بعد تعرّضها لكسر الإرسال ثلاث مرات في الأشواط الخامس والسابع والتاسع 6 3، ثم لاقت المصير عينه في الثانية في الأشواط الثاني والرابع والثامن 6 2.

وقالت بعد خسارتها "أعتقد أنني لست جائعة على أرض الملعب".

وأضافت "أود القول إنه خلال العامين الماضيين، لم أكن أؤدي بشكل جيد في الشرق الأوسط. أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير شيء ما على صعيد التحضيرات".

ولم تنجح البيلاورسية في تجاوز ربع النهائي في أي من مشاركتها التسع في دبي، فيما كان آخر لقب لها في الدوحة عام 2020.

وتابعت "في كل مرة لا أشعر بأنني على ما يرام أثناء اللعب هنا. حتى من الناحية الصحية أعاني. بطولة أستراليا المفتوحة تستنزف طاقتي دائما".

وثأرت الدنماركية بانتصارها في دبي من المصنفة أولى التي أقصتها من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في المواجهة الوحيدة بينهما حتى ذلك التاريخ.

وتواجه تاوسون في ربع النهائي الأول في مسيرتها ضمن بطولات رابطة المحترفات للألف نقطة، التشيكية ليندا نوسكوفا التي أقصت الأميركية جيسيكا بيغولا الخامسة 6 3 و7 6 (10 8).

سقوط باوليني وعبور شفيونتيك

وودّعت الإيطالية جازمين باوليني حاملة اللقب والمصنفة رابعة عالميا، من الدور عينه بخسارتها أمام الأميركية صوفيا كينن السابعة والعشرين 4 6 و0 6 في 64 دقيقة.

وكرَّست كينن عقدتها لباوليني حيث تغلبت عليها للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن بعد الأولى 6 1 و6 2 في دور الـ64 لدورة روما عام 2019 والثانية 7 5 و6 1 في ربع نهائي دورة غوانغجو الصينية في العام ذاته.

وقاومت باوليني، وصيفة رولان غاروس العام الماضي وبطلة دبي على حساب الروسية آنّا كالينسكايا، في المجموعة الأولى وخسرتها 4 6 في 39 دقيقة بعدما فقدت إرسالها في الشوط الخامس، لكنها انهارت في الثانية وخسرتها نظيفة في 24 دقيقة.

واستمرت معاناة باوليني، البالغة من العمر 29 عاما والتي تألقت بشكل لافت العام الماضي، هذا الموسم خصوصا في منافسات الفردي حيث فشلت في تخطي الدور ثمن النهائي في مشاركاتها حتى الآن، فيما تمكنت مع شريكتها ومواطنتها سارة إيراني من الفوز بلقب فئة الزوجي في دورة الدوحة نهاية الأسبوع الماضي.

وتلتقي كينن في ربع النهائي مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة والفائزة على الإسبانية باولا بادوسا التاسعة 4 6 و7 6 (10 8) و7 6 (7 2).

وتابعت التشيكية كارولينا موخوفا عروضها القوية بإقصائها الأميركية ماكارتني كيسلر 6 3 و1 6 و7 6 (7 5).

وكانت التشيكية قريبة من الإقصاء في المجموعة الثالثة الحاسمة بعدما كانت متأخرة 3 5، لكنها قلبت الطاولة على الأميركية ونجحت بكسر إرسالها في الشوط العاشر معادلة النتيجة 5 5 قبل حسمها 7 6.

وتواجه موخوفا في ربع النهائي الرومانية سورانا كيرستيا الفائزة على الأميركية إيمّا نافارو 7 6 (7 5) و3 6 و7 5 بعد ثلاث ساعات وثلاث دقائق.

وشهدت المواجهة تقلبات كثيرة، إذ كسرت اللاعبتان الإرسال 15 مرة من أصل 31 فرصة سنحت أمامهما، بواقع 7 من 20 فرصة للرومانية و8 من 11 فرصة للأميركية.

واضطرت نافارو وكيرستيا إلى خوض مباراتين اليوم بعد تأجيل مباراتيهما في ثمن النهائي الثلاثاء بسبب المطر.

وكانت نافارو تأهلت إلى ثمن النهائي بفوزها على السويسرية بيليندا بينتشيتش، بطلة دورة أبوظبي قبل أسبوعين، 7 6 (8 6) و2 6 و6 3، فيما تخطّت كيرستيا الأميركية أليسيا باركس 3 6 و6 4 و6 1.

وخرجت أيضا الصينية جنغ تشينوين السابعة وبطلة مسابقة الفردي في أولمبياد باريس، بخسارتها أمام الأميركية بايتون ستيرنز 6 3 و4 6 و4 6.

لكن ستيرنز التي لم يسبق لها الفوز على لاعبة من المصنفات العشر الأوليات حتى الآن، خسرت لاحقا أمام الروسية ميرا أندرييفا الثانية عشرة 5 7 و0 6.

واضطرت ستيرنز وأندرييفا إلى خوض مباراتين اليوم بعد تأجيل مباراتيهما في ثمن النهائي الثلاثاء بسبب المطر.

وتغلبت أندرييفا على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7 5 و6 0 في وقت سابق اليوم.