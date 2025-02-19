شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب ارتداء الزى الأسود فى مواجهة الأهلي بقمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز نادي الزمالك لارتداء الزي البديل "الأسود" خلال مواجهة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن لائحة لجنة المسابقات تنص على ارتداء الفريق صاحب المباراة زيه الأساسي، على أن يرتدى الفريق الضيف زيه البديل، وهو ما سيتم طلبه في الاجتماع الفني للمباراة.

فى سياق آخر، تأكد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، من جاهزية أحمد مصطفى زيزو، لمواجهة الأهلى، وطمأن الجهاز الطبي للزمالك البرتغالى جوزيه بيسيرو على موقف "زيزو"، حيث تزايدت فرص اللاعب من اللحاق بمباراة القمة خاصة أنه يسير بشكل جيد في البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبي، للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بتروجت الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأصبح زيزو محور الأحداث فى الزمالك قبل القمة، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم، ولم يتم حسم موقفه من التجديد من عدمه مع الفريق، وذلك بعد تصريحات ميدو عن تأجيل ملف التجديد لبعد القمة، وكذلك انتظار اللاعب لموعد عقد الجلسة مع النادى للاتفاق على التجديد ومعرفة مصيره مع الأبيض.

وتوصل أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بـ نادى الزمالك ، مع والد زيزو؛ لتحديد موعد لعقد جلسة خلال الفترة الحالية للتفاوض حول تجديد تعاقد اللاعب وحسم هذا الملف في أسرع وقت، حتى يعود اللاعب لتركيزه داخل الملعب وعدم الانشغال بمستقبله، وهو ما تسبب في هبوط حاد فى مستواه.