شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عن صفوف القلعة البيضاء في مباراة القمة أمام الأهلى في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وقرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم استبعاد شيكابالا من معسكر الأبيض المقام حالياً في الإسماعيلية بسبب عدم الجاهزية ليتأكد غياب اللاعب عن قمة الأهلي يوم السبت المقبل.

فى سياق متصل خاض الزمالك تدريبه مساء اليوم الأربعاء على ملعب هيئة قناة السويس، في إطار معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف مايكل موريرا مخطط الأحمال لتجهيز اللاعبين بدنياً لمباراة القمة المقبلة، وحرص البرتعالي جوزيه بيسيرو المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية.

وفي نفس الوقت خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف نونو كارباتو مدرب الحراس، شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية وتدريبات سرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة فنية للاعبين لتطبيق بعض الجوانب الخططية استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه الفقرة الفنية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.