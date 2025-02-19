شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يهزم أكرم توفيق في صراع الجبهة اليُمنى بالأهلي قبل لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

إزدادات حظوظ محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في المشاركة أساسياً أمام الزمالك في مباراة القمة المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وشارك محمد هاني أساسياً في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب برج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز وإنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة لكنه شارك في مركز الدفاع بسبب أزمة الغيابات التي يواجهها الأحمر في هذا المركز.

وتبدو فرص هاني كبيرة في المشاركة أساسياً في مباراة الزمالك كـ ظهير أيمن للفريق بدلاً من أكرم توفيق الذي شغل هذا المركز خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة ، حيث يميل مارسيل كولر المدير الفني للإعتماد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن أمام الزمالك بدلاً من أكرك توفيق الذي سيجلس إحتياطياً خلال هذا اللقاء بنسبة كبيرة.