شكرا لقرائتكم خبر عن بسام وليد يبدأ برنامج بدني في غزل المحلة استعدادا للمشاركة في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع بسام وليد مدافع فريق غزل المحلة الى برنامج بدنى خاص لاستعادة مستواه البدنى والفنى خلال الفترة المقبلة عقب الشفاء من الإصابة بالرباط الصليبى استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعة والمبراريات الرسمية.

وكان بسام وليد ظهير أيمن غزل المحلة أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام أصحاب الجياد والتي أقيمت بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، ضمن وديات الفريق المحلاوي استعدادا لانطلاقة الدوري الجاري.

واستعاد فريق غزل المحلة نغمة الإنتصارات مرة أخرى تحت قيادة المدرب القبرصى بابا فاسيليو بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد أحرزه محمد اشرف "بن شرقى" فى المباراة التى أقيمت بينهم على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره زد يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ستاد القاهرة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة.