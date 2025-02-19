شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 4 أهداف في الجولة الـ14 بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أفضل 4 أهداف بالجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" عبر فيديو بموقع التواصل الاجتماعى أكس.
وجاءت الأهداف كالتالى هدف حسين الشحات لاعب فريق الاهلى بمرمى الإسماعيلى، أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الاهلى بسموحة ،ومصطفى الجمل لاعب فريق بتروجيت في الزمالك، ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود في مرمى فاركو.
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