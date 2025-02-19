وجاءت الأهداف كالتالى هدف حسين الشحات لاعب فريق الاهلى بمرمى الإسماعيلى، أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الاهلى بسموحة ،ومصطفى الجمل لاعب فريق بتروجيت في الزمالك، ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود في مرمى فاركو.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 4 أهداف في الجولة الـ14 بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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