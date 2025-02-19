شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يقترب من المشاركة مع الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مصطفى شلبى لاعب الزمالك من المشاركة مع الفريق الأبيض في مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دوري Nile".

وكان شلبى يعانى من إصابة عبارة عن إجهاز عضلى منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين حيث بات اللاعب قريباً من اللحاق بصفوف الفريق في القمة يوم السبت المقبل.

فى سياق متصل خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الأربعاء على ملعب هيئة قناة السويس، في إطار معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف مايكل موريرا مخطط الأحمال لتجهيز اللاعبين بدنياً لمباراة القمة المقبلة، وحرص البرتعالي جوزيه بيسيرو المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية.

وفي نفس الوقت خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف نونو كارباتو مدرب الحراس، شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية وتدريبات سرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة فنية للاعبين لتطبيق بعض الجوانب الخططية استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه الفقرة الفنية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.