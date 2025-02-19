شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب 2005 لمعسكر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أسامة نبيه قائمة معسكر المنتخب الوطني تحت 20 سنة في الفترة من 20 حتي 28 فبراير ضمن برنامج الإعداد لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2025.

وجاءت القائمة المختارة كالتالي: "عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منصاوي – أحمد عابدين – أحمد عبد العزيز زيزو – محمد نبيه – عبد الله بوستنجي– عبد العزيز سعيد - بلال موسى – يوسف عبد الحفيظ – محمد سمير – محمود لبيب – مهاب سامي – أحمد خالد كباكا – محمد السيد – أحمد وحيد - مصطفى عكاشة – خالد ربيع – هادي عامر – كريم حسين – محمد عبد الله – عمر أسامة – أحمد أبو الفتح - حامد عبد الله – محمد رأفت – محمد عبد الناصر – مهند محمد – كريم سعيد – عمر فتحي عموري – أدهم علاء – أيمن أمير عبد العزيز".

وتحدث أسامة نبية عن قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، وقال نبيه، في تصريحات صحفية، إن القرعة أوقعت مصر في مجموعة هى الأقوى، تضم منتخبات نيجيريا، المغرب، جنوب أفريقيا.

وأضاف أسامة نبيه: "لدى ثقة في اللاعبين والجهاز المعاون على تحقيق الهدف المنشود لمنتخب الشباب، وسنعمل على إعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا".

وتابع، "الفترة المقبلة ستشهد خوض عدد من المبارايت الودية، وضم عناصر جديدة، واستبعاد بعض اللاعبين، وذلك قبل انطلاق البطولة".

وأكد أسامة نبيه أن المنتخب المصري يستعد جيدًا لهذه البطولة، خاصةً في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها خريطة كرة القدم الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل المنافسة أكثر صعوبة.