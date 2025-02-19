الامارات | شباب الأهلي يتأهل للقاء الشارقة في «ربع نهائي آسيا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب شباب الأهلي موعداً مع الشارقة في الدور ربع النهائي من «دوري أبطال آسيا 2»، بفوزه على ضيفه الوحدات الأردني 4-3، اليوم الأربعاء، بعدما كان قد فاز ذهاباً بهدفين نظيفين.

وكان الشارقة قد تأهل إلى الدور نفسه، أمس، على حساب الحسين الأردني بركلات الترجيح 3-0، بعدما كان كل فريق قد تغلب على الآخر خارج ملعبه بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الشارقة في الثالث من مارس المقبل، والإياب على أرض شباب الأهلي 13 منه.

بدأ شباب الاهلي المواجهة بقوة، وترجم المهاجم سردار أزمون، أفضلية فريقه بهدف التقدم بعدما نفذ زميله يوري سيزار كرة ركنية انقض عليها برأسه لتسقط من يد الحارس الأردني عبدالله الفاخوري ويُكملها في الشباك "14".

ولكن الفريق الأردني لم يستسلم، واندفع في محاولات عدة لتعديل النتيجة، وحصل على ما أراد بفضل لاعبه السنغالي أوسينو جوي الذي سدد الكرة في مرمى الحارس حمد المقبالي مُدركأ التعادل "35".

وأهدر سردار أزمون على شباب الأهلي فرصة التقدم بإهداره ضربة جزاء تصدى لها حارس الوحدات عبدالله الفاخوري "54".

وتصعبت الأمور على شباب الأهلي الذي استقبل هدفا سجله الوحدات عن طريق مهند سمرين بعد مجهود فردي مميز، "71".

واستمر التراجع في صفوف شباب الأهلي ومعه أخطأ المدافع بوجدان بلانيتش في ابعاد ركنية ليضعها بالخطأ في مرماه "74".

ولكن جويلهيرم بالا تمكن من تقليص النتيجة لمصلحة "فرسان دبي" من صناعة كارتابيا ليحولها في المرمى "80".

وبعدها بدقيقة واحدة استطاع ماتيوساو من تسجيل هدف التعادل بعد جملة منظمة انتهت عند سردار ازمون الذي نجح في منح شباب الأهلي هدف الفوز بتسديدة يساريه مميزة "84".