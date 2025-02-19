شكرا لقرائتكم خبر عن 19 هدفا حصيلة أهداف الجولة الـ22 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الـ22 من دورى المحترفين 19 هدفا فقط في العشر مباريات التي أقيمت خلال الأيام الماضية ، وتعد مباراة بروكسى وبترول أسيوط الأعلى تهديفا بعدما انتهت بهدفين لمثليهما ، بالإضافة للقاء وادى دجلة وأبو قير للأسمدة التي انتهت لصالح الغزلان بثلاثة أهداف مقابل هدف .
وأسفرت باقى مباريات الجولة عن النتائج التالية :-
راية 0 – 2 السكة الحديد
المقاولون 2 – 0 سبورتنج
أسوان 2 – 0 الترسانة
المنصورة 1 – 1 كهرباء الإسماعيلية
السويس 1 – 1 الداخلية
بلدية المحلة 0 – 0 الاتصالات
طنطا 0 – 1 لافيينا
ديروط 0 – 0 القناة
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