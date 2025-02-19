شكرا لقرائتكم خبر عن 19 هدفا حصيلة أهداف الجولة الـ22 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الـ22 من دورى المحترفين 19 هدفا فقط في العشر مباريات التي أقيمت خلال الأيام الماضية ، وتعد مباراة بروكسى وبترول أسيوط الأعلى تهديفا بعدما انتهت بهدفين لمثليهما ، بالإضافة للقاء وادى دجلة وأبو قير للأسمدة التي انتهت لصالح الغزلان بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وأسفرت باقى مباريات الجولة عن النتائج التالية :-

راية 0 – 2 السكة الحديد

المقاولون 2 – 0 سبورتنج

أسوان 2 – 0 الترسانة

المنصورة 1 – 1 كهرباء الإسماعيلية

السويس 1 – 1 الداخلية

بلدية المحلة 0 – 0 الاتصالات

طنطا 0 – 1 لافيينا

ديروط 0 – 0 القناة