شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم وبيومى يقتربان من تدعيم الإسماعيلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى لاعبى فريق الإسماعيلى، من تدعيم الدراويش أمام المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدورى.

ويكثف الجهاز الطبي للإسماعيلى من تجهيز الثنائى لتدعيم الفريق بعدما غابا عن الإسماعيىل أمام الأهلى في المباراة التي خسرها الفريق برباعية نظيفة.

وتلقى فريق الإسماعيلى 5 هزائم متتالية فى آخر 5 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة وأخيرا من الأهلى، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف، وتراجع الإسماعيلى إلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

ومن جانب آخر، قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، تأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين لنهاية الموسم الحالي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادى في الوقت الحالي.

وأكد مصدر بنادى الإسماعيلى أن ملف تجديد العقود من الملفات المهمة ولكن الوضع حاليا لا يسمح باستكمال المفاوضات لأكثر من سبب أهمها الأزمة المالية الطاحنة التي نعانى منها بالإضافة إلى الوضع الصعب الموجود عليه الإسماعيلى في جدول الترتيب بعد الخسارة في آخر 5 مباريات بالدورى.

جدير بالذكر أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم الحارس كمال السيد، ومحمد نصر وعبد الله محمد وعماد حمدى ومحمد حسن وهشام محمد ومحمد بيومى وعبد الله السعيد.