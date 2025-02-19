شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل لا يتوقف في مشورع القرن".. الأهلى يواصل الحفر فى الاستاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لأعمال الحفر في استاد النادي بفرع الشيخ زايد بعد الإعلان عن إنشاء النادي خلال الإحتفالية الكُبرى التي أقيمت الجمعة الماضية بالأقصر، وعلقت الصفحة على الفيديو بعبارة:" العمل لايتوقف في استاد الأهلي"

كما نشرت الصفحة صوراً كذلك لأعمال الحفر ، وعلّقت عليها ، قائلة:"العمل على قدم وساق في استاد الأهلي مشروع القرن، حلم الأهلاوية ".

على صعيد متصل ، أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، أن استاد النادي الجديد، سيوفر آلاف فرص العمل في الفترة القادمة.

وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية: "استاد الأهلي، سيوفر آلاف فرص العمل، بجانب الاستثمار وهي وظائف تخدم الدولة المصرية، وعقب الاحتفال سيكون هناك 800 وظيفة لتشغل الاستاد، وتم دراسة المشروع وتفاصيل في واحدة من أفضل الشركات العالمية، وبدأت حملات تسويق في الشوارع المصرية لتسويق المنتجات الخاصة بالاستاد".

وأوضح الدكتور سعد شلبي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رحب بإقامة حفل كأس العالم للأندية بمدينة الأقصر، مؤكداً أن موعد زيارة كأس العالم للأندية تم تحديده قبل 45 يوم من تحديد موعد حفل الأقصر، وكان هناك موعد للاعلان عن تصميم استاد الأهلي".

وتابع: "كنا نضع الرتوش النهائية لحفل الكشف عن تصميم استاد الأهلي، وكنا نخطط أن يكون في المتحف المصري الكبير، وسبق وأن عملنا مؤتمر للطبي الرياضي هناك وفضلنا إقامة المؤتمر في مكان آخر على أن يكون الحفل خاص بالاستاد وكأس العالم".

واستطرد: "اختارنا مدينة الأقصر بسبب وجود أعظم تصميم عرفته الحضارة المصرية وهو معبد حتشبسوت، ولذلك قررنا عمل الحفل هناك بعد معرفة موعد زيارة كأس العالم لأندية".

وأردف: "كان هناك ترحيب من الاتحاد الدولي، بعرض كأس العالم للأندية، في الأقصر بجانب عرض تصميم استاد الأهلي، خاصة أن الفيفا يسعى لتطوير البنية التحتية لكرة القدم".

واختتم: "كانت هناك رسائل من حفل الأهلي في الأقصر، الأول أننا ندعم القيادة السياسية، والثانية أنها أرض السلام وأرض القيم، والأمر الثالث، أن الحفل كان موجود في مكان من أعرق الأماكن الحضارات ويدل على أن الشعب المصري كله نسيج واحد، والرسالة الرابعة أن مصر قادرة على البناء".