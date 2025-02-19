شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات من غزل المحلة للحاق رشاد العرفاوى بمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى غزل المحلة من اتحاد الكرة إنهاء إجراءات قيد التونسى رشاد العرفاوى وأستخراج الكارنية الخاص به للحاق بمواجهة فاركو المقبلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان تعاقد مسئولي غزل المحلة مع رشاد العرفاوى في الساعات الأخيرة من عمر الانتقالات الشتوية الماضية وحجز مكان له على السيستيم الخاص ويخوض اللاعب حاليا التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمشاركة في المباريات الرسمية.

واستعاد فريق غزل المحلة نغمة الإنتصارات مرة أخرى تحت قيادة المدرب القبرصى بابا فاسيليو بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد أحرزه محمد اشرف "بن شرقى" فى المباراة التى أقيمت بينهم على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره زد يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ستاد القاهرة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة.