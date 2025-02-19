شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ: كوبر ظلمني.. وإعلان قائمة مونديال 2018 كان الأسوأ في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حافظ لاعب بيراميدز، أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر هو أحد أفضل المدربين الذي لعب تحت قيادتهم والأقرب إلى قلبه لكنه أيضا هو المدرب الذي ظلمه.

وتابع كريم حافظ في تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت: "كوبر مدرب كبير ومن أفضل من تولى قيادة الفراعنة وكان يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين".

وأضاف "حافظ": بأنه لم يكن يتوقع بأن كوبر لم يضمه لقائمة منتخب مصر خلال مشاركة الفراعنة بمونديال روسيا 2018 رغم تواجده ضمن قائمة المنتخب على مدار 4 سنوات متتالية تحت قيادته.

ووصف يوم إعلان قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم روسيا باليوم الاسوء في حياته وذلك لعدم تواجد اسمه داخل القائمة.

وواصل لاعب بيراميدز قائلا، إن مباراة صعود الفراعنة لكأس العالم روسيا أمام الكونغو هي أفضل ذكرى له خلال مشواره الكروي وأفضل لحظات حياته ولا يمكن نسيان لحظاتها.

وأكد كريم حافظ بأنه لا يوجد شيء في كرة القدم يسمى انتماء وأن الماديات هي من تتحكم في انتقالات اللاعبين وشخصية كل لاعب هي من تحدد المكان المناسب له.

وتابع: لم أتوقع إنتقال إمام عاشور للأهلي لكنني توقع تألقه مع الأحمر وأن يكون نجم الفريق خاصة لأنه لاعب كبير ولديه مهارات خاصة وقادر على صنع الفارق.

وأضاف: بأنه لم يتوقع أيضاً إنضمام رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز مضيفاً أن من وجهة نظره رمضان لم يخطيء في رحيله عن الأهلي وانتقاله للفريق السماوي وهو صاحب تحديد مصيره.

وأكمل: عبدالله السعيد لاعب كبير ومايفعله في الوقت الحالي يثبت أنه لاعب مميز وأن عامل السن الذي يتحدث عنه الجميع لا وجود له.

وواصل لاعب بيراميدز حديثه عن زميله السابق عبدالله السعيد: أنه أفتقد مجاورته بالملعب بعد رحيله لصفوف الزمالك لكنه يتمنى له مزيد من التألق مؤكداً على أن السعيد لم تختلف مهاراته منذ الصغر.

اختتم كريم حافظ تصريحاته قائلا،إبراهيم عادل ومصطفى فتحي لاعبين أصحاب مهارات خاصة وهم أفضل لاعبي مصر في الوقت الحالي.