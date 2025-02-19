شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة الموسم".. عنوان محاضرة جمال محمد علي لمدربي الرخصة الأفريقية B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاضر جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، مدربي الرخصة الأفريقية B بالقاهرة، في اليوم الأول للدورة التدريبية اليوم الأربعاء، وجاءت المحاضرة بعنوان خطة الموسم، وكان من أبرز الحضور محمد عبد الواحد مدرب منتخب مصر، وعمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك الأسبق ومحى محمود سيد مدرب الداخلية والشرطة.

وافتتحت منطقة القاهرة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربين، للمجموعتين الثامنة والتاسعة، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وشهد محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، افتتاح الرخصة الأفريقية B8 وB9 بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتأتى هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية في مصر.

وكان علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمدربين الذين تم قبولهم للمشاركة في الدورة.

وتضم لجنة الإشراف للدورة عاطف عطية رئيس لجنة المدربين بالقاهرة ومحمد طه مقرر لجنة المدربين وكريم علام.



جمال محمد علي يحاضر مدربي الرخصة الأفريقية B



جمال محمد علي يحاضر مدربي الرخصة الأفريقية B



جمال محمد علي يحاضر مدربي الرخصة الأفريقية B