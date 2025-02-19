شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي "يذاكر" خط هجوم الزمالك قبل مباراة القمة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

طلب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، من محللي الأداء بالفريق تجهيز ملخص لأهداف فريق الزمالك خلال المباريات الأخيرة قبل مباراة الفريقين المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

ويرغب يانكون في الوصول إلى طريقة تسجيل الزمالك للأهداف سواء من كرات ثابتة أو كرات عرضية أو مهارات فردية لبعض اللاعبين أو التسديد من خارج منطقة الجزاء من أجل تدريب حُراس الأهلي للتعامل مع هذه المواقف خلال مباراة القمة المرتقبة.

ويتطلع مدرب حراس الأهلي لمذاكرة "خط هجوم الزمالك" جيداً وتجهيز محمد الشناوي ومصطفى شوبير للتعامل الفني والذهني مع مباراة القمة وإن كانت التعليمات ستكون للشناوي بشكل أكثر لأنه سيكون الحارس الأساسي للفريق في مباراة القمة المرتقبة.