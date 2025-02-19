شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام الزهور 24 - 23 في دوري مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادي الزهور علي نظيره الزمالك بنتيجة 24-23 على صعيد الجولة الـ 23 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2004 .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .