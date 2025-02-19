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الزمالك يخسر أمام الزهور 24 - 23 في دوري مرتبط اليد

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الزمالك يخسر أمام الزهور 24 - 23 في دوري مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

الأربعاء، 19 فبراير 2025 07:07 م

فاز فريق كرة اليد بنادي الزهور علي نظيره الزمالك  بنتيجة 24-23 على صعيد الجولة الـ  23 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2004 .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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