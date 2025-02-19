شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. انطلاق بطولة كأس مصر لكرة الشراب في رمضان على أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث رياضي غير مسبوق، تستعد قناة أون سبورت لإطلاق أول نسخة من بطولة كأس مصر لكرة الشراب خلال شهر رمضان، بمشاركة فرق من مختلف محافظات الجمهورية، مع وجود نخبة من أشهر وأميز من مارسوا كرة الشراب فى مصر فى عصر زهوها وشهرتها فى مقدمتهم محى الأراجوز، سعيد الحافى، مجدى بطاطا وآخرين.

وتشهد البطولة تغطية إعلامية موسعة، مع العديد من المفاجآت والجوائز القيمة، لتقديم تجربة رياضية استثنائية تعكس مهارات كرة الشراب التي نشأت في شوارع مصر وأصبحت جزءًا من ثقافتها الكروية.

ودعت شبكة قنوات أون سبورت عشاق كرة القدم لمتابعة البطولة والاستمتاع بأجواء مليئة بالحماس والتشويق، في تجربة فريدة من نوعها خلال الشهر الكريم.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عن إطلاق الهوية الجديدة لمجموعة قنوات "أون سبورت"، وذلك خلال مؤتمر صحفي شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وعلى رأسهم الأستاذ محمد يحيى لطفي، رئيس شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري، نائب رئيس المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن الشعار الجديد لمجموعة قنوات "أون سبورت"، حيث تم اختيار اللون الأخضر ليعكس قيم الحيادية والمصداقية التي تسعى القناة لترسيخها في المحتوى الرياضي الذي تقدمه.

وتضم الشركة المتحدة للرياضة تحت مظلتها مجموعة من المنصات الإعلامية الرياضية، من بينها قنوات أون سبورت، كورة بلس، وأون سبورت FM، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الإعلام الرياضي وتقديم محتوى متنوع ومتميز يواكب أحدث التطورات في المجال.

ويأتي هذا التحديث ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز دور الإعلام الرياضي في دعم الرياضة المصرية، وتقديم تغطية متكاملة تعكس تطلعات الجماهير وتساهم في زيادة الوعي بالقضايا والأحداث الرياضية المختلفة.