شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو وحازم يرفضان تقاضى راتباً من الزمالك بعد عملهما بلجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

رفض أحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوا لجنة التخطيط بنادى الزمالك تقاضي راتباً شهرياً من النادى الأبيض مقابل عملهما.

وعرض مسئولو نادى الزمالك دفع رواتب ثابتة لميدو وحازم إمام كما يحدث في باقي الأندية لكن الثنائي تمسك بالعمل باللجنة مجانًا.

اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، من أجل تصحيح الأوضاع داخل المنظومة بالقلعة البيضاء، وتكليف تلك اللجنة بكافة الأمور الخاصة بالقطاع.

وجاء تشكيل لجنة تخطيط الزمالك كالتالى: حسين لبيبرئيس اللجنة، وتضم في عضويتها حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني، على أن يحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي.