شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحفظ على ضم طاهر محمد طاهر لقائمة الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أبدى مارسيل كولر المدير الفني تحفّظه على ضم طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لقائمة مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وغاب طاهر عن مباريات الأهلي الماضية بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة باتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال للأندية والتي أقيمت يوم 14 ديسمبر الماضي بقطر وكانت عبارة عن مزق في العضلة الأمامية .

وخضع اللاعب لبرنامج علاجي لقرابة شهرين، وخاض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ورغم أنه أصبح جاهز طبياً لدخول قائمة الفريق إلا أن الجهاز الفني يُفضّل عدم الإستعانة باللاعب في مباراة القمة لأنه غائب عن "فورمة" المباريات منذ 70 يوم تقريباً.