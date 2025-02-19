طواف الإمارات: بوغاتشار يتوج بالمرحلة الثالثة وينتزع الصدارة

الرياص - اسماء السيد - جبل جيس : توج السلوفيني تادي بوغاتشار، حامل لقب طواف فرنسا، الأربعاء بلقب المرحلة الثالثة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية وانتزع الصدارة في عودة رائعة للسباق بعد غياب عامين معززا حظوظه في إحراز لقبه الثالث.

وتوج دراج فريق الإمارات بلقب النسختين الثالثة (2021) والرابعة (2022) قبل أن يغيب في العامين التاليين بسبب زحمة مشاركاته والتي توج خلالها في 2024 بثلاثية طوافي إيطاليا (جيرو) وفرنسا (تور دو فرانس) وبطولة العالم على الطريق.

وقال بطل طواف فرنسا ثلاث مرات بعد صعوده لمنصة التتويج لأول مرة في 2025 "إنه شعور مذهل، عدت بعد غياب عامين (عن السباق)، وحققت الفوز بعد ثلاثة أيام من المنافسات، أنا سعيد بذلك".

وحقق صاحب الـ27 عاماً فوزه السابع في طواف الإمارات في مرحلة صعبة أقيمت في إمارة رأس الخيمة لمسافة 181 كلم وتخللها الصعود 19 كلم إلى قمة جبل جيس، وكان عليه أن ينظر إلى الخلف قبل أن يحتفل عند خط النهاية.

وتابع بوغاتشار "لقد أدينا (كفريق) بشكل رائع في يوم صعب، نحن الآن في منتصف الطريق، لذلك لم يتم الفوز بأي شيء بعد".

وقطع البطل مسافة المرحلة في 4 ساعات و36 دقيقة و4 ثوان، متفوقاً بفارق السرعة النهائية على البريطاني أوسكار أونلي والنمسوي فيليكس غال.

كما تصدر السلوفيني الترتيب العام بفارق 18 ثانية عن البريطاني جوشوا تارلينغ بطل سباق السرعة ضد الساعة في المرحلة الثانية والذي عبر خط النهاية متأخراً بفارق 26 ثانية عن المقدمة.

وتقدم الإسباني بابلو كاستريّو إلى المركز الثالث بعدما احتل المركز الثامن في مرحلة الأربعاء بفارق 4 ثوان.

وتقام المرحلة الرابعة المسطحة الخميس بين الفجيرة وأم القيوين لمسافة 181 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 4:36:04 ساعات

2 البريطاني أوسكار أونلي (بيكينيك بوست إن ال) التوقيت عينه

3 النمسوي فيليكس غال (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) التوقيت عينه

4 البلجيكي لينارت فان ايتفيلت ( لوتو ديستني) التوقيت عينه

5 الإيطالي جوليو سيكوني (ليندل تريك) التوقيت عينه

ترتيب الصدارة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 8:20:41 ساعات

2 البريطاني جوشوا تارلينغ (إينيوس غريناديرز) بفارق 18 ثانية

3 الإسباني بابلو كاستريّو (موفيستار) بفارق 23 ثانية

4 الإسباني إيفان روميو (موفيستار) بفارق 24 ثانية