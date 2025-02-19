شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية تنضم لقائمة "أطول سلسلة بلا انتصار" فى الدورى.. إنبى الأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعدت 6 أندية عن سكة الانتصارات خلال المباريات الماضية فى بطولة الدورى، الأمر الذى تسبب فى تراجعهم فى جدول ترتيب المسابقة وأصبحت أمورهم صعبة.

ووصلت مسابقة الدورى إلى الأسبوع الرابع عشر ويتبقى 4 مباريات لكل فريق فى الدور الأول، ثم تنقسم البطولة لمجموعتين الأولى تضم أول 9 أندية تنافس على اللقب، والثانية تضم 9 أندية تتنافس على الهروب من الهبوط الذى سيحسم بهبوط فريقين فى نهاية المباريات.

ونستعرض فى التقرير التالى 6 أندية لا تعرف الفوز فى آخر المباريات.. إنبى

يعانى فريق إنبى بشكل كبير فى الدورى خلال الفترة الماضية، حيث فشل فى تحقيق أى فوز فى آخر 10 مباريات، حيث خسر من الجونة ثم تعادل مع زد والأهلى وبتروجت قبل أن يخسر مجددا من طلائع الجيش والمصرى والبنك الأهلى وحرس الحدود ثم التعادل مع الاتحاد وسيراميكا، ويرجع أخر فوز للفريق البترولى إلى 1 ديسمبر الماضى عندما فاز على الإسماعيلى، ليتراجع فريق إنبى إلى المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

زد

تراجع فريق زد بشكل كبير بعدما فشل فى تحقيق الفوز فى آخر 6 مباريات، حيث سقط أمام بيراميدز وسموحة ثم تعادل مع المصرى والبنك الأهلى وسيراميكا، ويعود آخر فوز للفريق إلى 11 يناير الماضى عندما فاز على الاتحاد السكندرى، ليتراجع فريق زد إلى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

الإسماعيلى

تلقى فريق الإسماعيلى 5 هزائم متتالية فى آخر 5 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة وأخيرا من الأهلى، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف، وتراجع الإسماعيلى إلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

مودرن سبورت

واصل فريق مودرن سبورت نزيف النقاط، حيث فشل فى تحقيق أى فوز خلال الـ5 مباريات الماضية، حيث خسر من حرس الحدود والأهلى وغزل المحلة وتعادل مع طلائع الجيش قبل أن يخسر من بيراميدز، ويعود آخر انتصار للفريق إلى 23 يناير عندما فاز على الزمالك بهدف نظيف، ويقبع الفريق فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط.

سيراميكا

فشل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فى تحقيق أى فوز خلال آخر 4 مباريات فى بطولة الدورى، حيث خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف، وتراجع الفريق للمركز السادس برصيد 21 نقطة.

بتروجت

عاند التوفيق فريق بتروجت فى آخر 4 مباريات له فى بطولة الدورى، حيث لم يعرف طريق الفوز، حيث تعادل الفريق أمام الاتحاد السكندرى ثم الهيزمة من الأهلى وسموحة، وأخيرا التعادل مع الزمالك فى آخر مواجهة، ويعود آخر فوز للفريق إلى 28 يناير أمام البنك الأهلى، وتراجع فريق بتروجت إلى المركز العاشر برصيد 18 نقطة.