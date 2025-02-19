شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جنسيات تزين القمة 129 بين الأهلى والزمالك في الدورى.. المغرب الأكثر حضورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى في ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات ولم يتعرض لأى هزيمة وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.

7 جنسيات في القمة

وتشهد مباراة القمة رقم 129 بين الأهلى والزمالك تواجد 7 جنسيات في قائمة الفريقين بخلاف الجنسية المصرية، والتي تتصدرها الجنسية المغربية بـ5 لاعبين، وتأتى الجنسية التونسية في الوصافة بـ4 لاعبين.

المغرب: أشرف بن شرقى، أشرف دارى، صلاح مصدق، محمود بنتايج، يحيى عطية الله

تونس: سيف الجزيرى، أحمد الجعفالى، على معلول، حمزة المثلوثى

فلسطين: وسام أبو على

سلوفينيا: نيتس جراديشار

غينيا بيساو: جيفرسون كوستا

البرتغال: جوزيه بيسيرو

سويسرا: مارسيل كولر

وسيكون جميع هؤلاء متاحين للمشاركة في مباراة القمة باستثناء المغربى يحيى عطية الله والتونسى على معلول لعدم الجاهزية، فيما يغيب التونسى حمزة المثلوثى الذى يعانى من قطع في الرباط الصليبى.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلى في السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.