شكرا لقرائتكم خبر عن حماده الشربيني رئيساً لبعثة منتخب مصر الأول أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة ،تكليف حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

- التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت 20 سنة لنسخ 2027 ، 2029 ، 2031.

- الاشتراك في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة للمحليين وتشكيل منتخب وطني للمشاركة من لاعبي دوري القسم الثاني وبعض لاعبي دوري القسم الأول وتكليف لجنة المسابقات بإعادة تنظيم المسابقة في ضوء مواعيد الارتباط بتصفيات البطولة.

- تعيين أوسكار رويز المحاضر الدولي في التحكيم رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتباراً من أول مارس المقبل.

- تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 14 مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

- التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت 20 سنة لنسخ 2027 ، 2029، 2031.