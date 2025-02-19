شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُكلّف سمير عدلي بحضور قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلّف النادي الأهلي، سمير عدلي المدير الإداري للنادي بالسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب كأس الكونفدرالية، ، حيث تقام قرعة الكونفدرالية في تمام الساعة الرابعة عصرًا ، بينما ستبدأ مراسم سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويُمثل سمير عدلي، النادي الأهلي في القرعة التي ستُقام في استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

دوري أبطال أفريقيا

وتضم قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا كل من، الأهلي (مصر) حامل اللقب أخر نسختين، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

ويحضرمراسم القرعة، كلاً من، وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، كما تجري القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.

وضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية كل من، الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، النادي المصري (مصر) ، الرياضي القسنطيني (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

يتم سحب القرعة بنظام المستويات، حيث يتواجد أفضل أربع فرق التي تصدرت المجموعة في التصنيف الأول، على أن يتواجد أصحاب وصافة المجموعات في التصنيف الثاني.

وستكون القرعة بوضع فرق التصنيف الأول في مواجهة فرق التصنيف الثاني، حيث تستضيف الفرق "المتصدرة" مباراة الإياب، ولا يمكن لفرق من نفس المجموعة أن تلتقي مجددا في ربع النهائي.

وحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في دور المجموعات، لينتظر مواجهة أحد الفرق الآتية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي المغربي، الهلال السوداني، الترجي التونسي، بينما سيلعب بيراميدز مع أحد أندية أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي والهلال السوداني.

في حين من المقرر أن يواجه الزمالك أحد الأندية التالية: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، والرياضي القسنطيني الجزائري، وأسيك الإيفواري، بينما سيلعب المصري البورسعيدي مع أحد أندية سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وستلعب مباريات ربع النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب في بطولة دوري أبطال إفريقيا يومي 1 و8 أبريل 2025، بينما ستجرى مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يومي 2 و9 أبريل 2025، كما ستحدِد القرعة المواجهات المحتملة في الدور نصف النهائي، حسبما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".