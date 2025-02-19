شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تعيين وائل رياض مديراً فنياً لمنتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة قرار تعيين وائل رياض مديرًا فنياً لمنتخب مصر للمحليين .



كما قرر المجلس تعيين أوسكار رويز المحاضر الدولي في التحكيم رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتباراً من أول مارس المقبل ، وتشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 14 مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

- تكليف حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

- تكليف المستشار / أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة تصفيات الأمم الأفريقية.

- تكليف السيد/ وليد درويش عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت ١٧ سنة إلى المغرب للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

- الموافقة على برنامج إعداد المنتخبين الوطنيين تحت 20 و 17 سنة حتى مشاركتهما في نهائيات بطولتي الأمم الأفريقية.

- الاشتراك في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة للمحليين وتشكيل منتخب وطني للمشاركة من لاعبي دوري القسم الثاني وبعض لاعبي دوري القسم الأول وتكليف لجنة المسابقات بإعادة تنظيم المسابقة في ضوء مواعيد الارتباط بتصفيات البطولة.