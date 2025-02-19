شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يكشف توقعه لمواجهة القمة وموعد عودته للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عاشور نجم فريق الأهلى السابق، عن موعد عودته للقلعة الحمراء مجددا وكيف يرى مواجهة الاهلى والزمالك القادمة فى الدورى وعودة على معلول من الإصابة.

وقال حسام عاشور فى تصريحات تليفزيونية: "إنه قريب من العودة للنادى الأهلى فى الفترة المقبلة، لأن الأهلى بيتى وأنا لى 20 سنة بالأهلى، بدأت فى قطاع الناشئين وكانت فترة رائعة لحد الفريق الاول، كنت بقعد فى النادى الأهلى أكثر من جلوسى مع أسرتى".

وأضاف عاشور: "نظرة جماهير الأهلى لى حتى الآن وحبهم لى كرم كبير من ربنا، وإن شاء الله الفترة القادمة هيكون لى تواجد فى النادى الأهلى وحاجة كويسة جدا وهذا الأمر سيسعدنى كثيرا.. وحشنى كثيرا زيارة النادى الأهلى ورؤية أعضاء مجلس الإدارة للعاملين وكل ركن فى الأهلى، والأهلى خيره عليا وعمرى ما أكون زعلان منه".

وعن عودة معلول، قال: "معلول قادر على العودة لمستواه المعهود وأتوقع أن يعود للتشكيلة الأساسية مع الأهلى، ويمكن اللعب بالثنائى على معلول ويحيى عطية الله معا على ارضية الملعب مع تغيير مركزهم".



حسام عاشور

حسام عاشور والجيل الذهبى

وتابع: "الجيل الذى لعبت فيه مع الأهلى كل لاعب فيه بفريق لوحده سواء حسام غالى أو عماد النحاس أو فلافيو أو جيلبرتو وغيرهم، وبركات كان يجلس معى فى غرفة واحدة لمدة 4 سنوات".

وأوضح: "مستر مانويل جوزيه من المدربين العظام الذين تولوا تدريب النادى الأهلى وكان صاحب فضل عليا وأنه منحنى الفرصة للعب مع الفريق الأول، وأيضا لا يمكن أن أنسى حسام البدرى فهو مدرب كبير وساعدنى كثيرا ".

حسام عاشور يتوقع نتيجة القمة

وعن القمة، قال حسام عاشور: "إنه بواقع خبرته فى مواجهات الأهلى والزمالك، فإنه يتوقع أن تكون فرص فوز الفريقين بمباراة القمة المقبلة بالدورى الممتاز متساوية، ولكن الفريق الذى سيلعب بتركيز واصرار أكبر سيكون له الأفضلية لتحقيق الانتصار".

وتابع: "الحمد لله حققت نتائج جيدة مع الأهلى فى أغلب مباريات القمة التى خضتها أمام الزمالك".

وأوضح: "رامى ربيعة قائد فريق جيد وهو لاعب مؤدب وهو من الجيل اللى بعدى وحاول يكتسب مننا خبرات ونجح فى نقلها للاعبين الحاليين وعلاقتى به جيدة، ومروان عطية لاعب مجتهد ولعب معى فى فريق الاتحاد السكندرى وكان يأخذ بنصائحى وينفذها جيدا ويطور من نفسه".

وتابع عاشور: "إمام عاشور يقدم أداءً رائعا مع الأهلى فى الفترة الحالية ويسجل العديد من الأهداف، ودفاع الزمالك هيكون فى مأزق وصعوبة فى إيقافه، وأتمنى أن يبدأ جراديشار فى خط هجوم الأهلى بمواجهة القمة أمام الزمالك فهو لاعب مقاتل على كل كرة وخطير هجوميا خصوصا أن وسام أبو على كان مصابا ويحتاج لفترة أكثر للعودة لمستواه، ولكن إذا عاد لمستواه سيكون من الأفضل البدء أساسيًا بوسام أبو على كرأس حربة خلال المباريات المقبلة".