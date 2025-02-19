اخبار الرياضه

كورو سيجورا يقود الزمالك بعد استئناف دورى السلة

0 نشر
0 تبليغ

كورو سيجورا يقود الزمالك بعد استئناف دورى السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن كورو سيجورا يقود الزمالك بعد استئناف دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 19 فبراير 2025 04:54 م

شهدت الأيام الماضية إعلان الزمالك التعاقد مع الإسبانى كورو سيجورا لتولى المهمة الفنية لفريق سلة الرجال بالنادى خلفا لوائل بدر الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يقود كورو سيجورا فريق السلة بعد استئناف الدورى، والذى توقف منذ 24 يناير لارتباط المنتخب بالمشاركة فى تصفيات أفريقيا، التى تقام بمدغشقر، حيث كان أحمد فوزى مشرفا على الفريق بعد استقالة وائل بدر.

سيجورا يقود تدريب الزمالك
202502180731573157.jpg
كورو سيجورا

 

وقاد كورو سيجورا أول تدريب له مع فريق سلة الزمالك أمس الثلاثاء وسط حالة من الحماس بين صفوف الفريق استعدادا لمباريات الدورى المقبلة

الجهاز المعاون لمدرب سلة الزمالك سيجورا

ويضم الجهاز المعاون لسيجورا فى تدريب سلة الزمالك،  جونزالو هيرموسو في منصب المدرب، ووقع  المدير الفنى على عقود تدريب سلة الزمالك، في حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، ورامي نصوحي عضو المجلس فورا الوصول إلى مصر.
 

السيرة الذاتية للمدرب سيجورا

بدأ مسيرته التدريبية عام 1994 وتولى تدريب العديد من الأندية، منها مينكورا الإسباني وريال بيتيس وكذلك منتخب الكويت.

يذكر ان الزمالك خسر اخر مباراة فى دورى السوبر امام الأهلي بنتيجة 73-72  والتى اقيمت بصالة عبدالرحمن فوزى بميت عقبة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements