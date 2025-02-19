شكرا لقرائتكم خبر عن كورو سيجورا يقود الزمالك بعد استئناف دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية إعلان الزمالك التعاقد مع الإسبانى كورو سيجورا لتولى المهمة الفنية لفريق سلة الرجال بالنادى خلفا لوائل بدر الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يقود كورو سيجورا فريق السلة بعد استئناف الدورى، والذى توقف منذ 24 يناير لارتباط المنتخب بالمشاركة فى تصفيات أفريقيا، التى تقام بمدغشقر، حيث كان أحمد فوزى مشرفا على الفريق بعد استقالة وائل بدر.



كورو سيجورا

سيجورا يقود تدريب الزمالك

وقاد كورو سيجورا أول تدريب له مع فريق سلة الزمالك أمس الثلاثاء وسط حالة من الحماس بين صفوف الفريق استعدادا لمباريات الدورى المقبلة

الجهاز المعاون لمدرب سلة الزمالك سيجورا

ويضم الجهاز المعاون لسيجورا فى تدريب سلة الزمالك، جونزالو هيرموسو في منصب المدرب، ووقع المدير الفنى على عقود تدريب سلة الزمالك، في حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، ورامي نصوحي عضو المجلس فورا الوصول إلى مصر.



السيرة الذاتية للمدرب سيجورا

بدأ مسيرته التدريبية عام 1994 وتولى تدريب العديد من الأندية، منها مينكورا الإسباني وريال بيتيس وكذلك منتخب الكويت.

يذكر ان الزمالك خسر اخر مباراة فى دورى السوبر امام الأهلي بنتيجة 73-72 والتى اقيمت بصالة عبدالرحمن فوزى بميت عقبة