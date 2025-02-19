بطولة إنكلترا: تاكيهيرو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى نهاية 2025

الرياص - اسماء السيد - لندن : خضع الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال لعملية جراحية في ركبته اليمنى، ومن المتوقع عودته مع نهاية عام 2025 وفقا لما أعلنه ثاني ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء.

ويُعاني تومياسو (26 عاما) من إصابة في الركبة منذ أشهر عدة، تعرض لها خلال الجولة التحضيرية الصيفية قبل بداية الموسم.

عاد للمنافسة في تشرين الأول/أكتوبر خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة ساوثمبتون بعد خضوعه لعملية جراحية في آب/أغسطس. كانت هذه الدقائق العشر هي ظهوره الوحيد هذا الموسم.

واستمر الظهير الياباني في مواجهة مشكلات في ركبته، مما استدعى إجراء عملية جراحية تصحيحية جديدة، بحسب ما أوضحه أرسنال.

وجاء في بيان النادي "سيبدأ تومي الآن برنامجه العلاجي والتأهيلي والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية هذا العام".

بدوره، كتب اللاعب على حسابه عبر إنستغرام "خضعت لعملية جراحية في ركبتي قبل بضعة أيام وبدأت بالفعل مرحلة التأهيل لأتمكن من العودة لممارسة ما أحب أكثر".

وتابع "لقد كانت هذه أصعب فترة في مسيرتي بلا شك، وما زالت مستمرة لفترة أطول، لكنني لن أستسلم. شكرا لكم على دعمكم وأراكم في الملعب قريبا".

وأصبح تومياسو ثالث لاعب في أرسنال ينتهي موسمه مبكرا، بعد المهاجمين البرازيلي غابريال جيزوس والألماني كاي هافيرتس.