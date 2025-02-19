شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي، عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية بعد أسبوعين من الآن حيث يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

إصابة ياسر إبراهيم

يعاني ياسر إبراهيم من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بيراميدز التي أقيمت يوم 26 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز، وفاز الأهلى على الإسماعيلي برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، في المقابل يخوض الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، و خسر في مثلها.

ويعود وسام أبو علي مهاجم الأهلي لتشكيل الفريق خلال مباراة الزمالك، ظهر و بديلاً في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء الأحد الماضي ببرج العرب وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، حيث شارك في الدقيقة 76 بدلاً من السلوفيني جراديشار.

ورغم ظهور جراديشار بشكل جيد في المباريات التي شارك فيها أساسياً خلال الفترة التي غاب فيها وسام أبو علي، إلا أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يُفضّل الإستعانة بـ وسام أبو علي أساسياً في مباراة الزمالك على أن يجلس جراديشار على دكة البدلاء.